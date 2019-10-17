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За Заворотнюк начали молиться коллективно | Фото:18.10 17:26   MIGnews.com

За Заворотнюк начали молиться коллективно

Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, организовали коллективную молитву за ее здоровье.

Об этом рассказали в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки артистки.

"Предлагаю всем желающим провести молитву по соглашению завтра, 18 октября, с 06:00 до 07:00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насте – приблизят ее к выздоровлению", — было сказано в объявлении инициатора молитвы.

Родственники Анастасии поблагодарили подписчиков за то, что неравнодушны к жизни актрисы и за добрые слова.

"Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан", – сказано в сообщении.

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За последние несколько дней мы получили от вас огромное количество добрых слов и пожеланий. Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан. Мы думаем, что это прекрасная идея, и хотим поделиться ею со всеми, кто пожелает поддержать инициативу. И спасибо вам за вашу любовь и мудрость!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)




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