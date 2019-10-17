18.10 17:26 MIGnews.com

За Заворотнюк начали молиться коллективно

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Поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, организовали коллективную молитву за ее здоровье.Об этом рассказали в Instagram-аккаунте, созданном для поддержки артистки."Предлагаю всем желающим провести молитву по соглашению завтра, 18 октября, с 06:00 до 07:00 утра по московскому времени. Добрая мысль, молитва, пожелание здоровья Насте – приблизят ее к выздоровлению", — было сказано в объявлении инициатора молитвы.Родственники Анастасии поблагодарили подписчиков за то, что неравнодушны к жизни актрисы и за добрые слова."Мы все читаем, и благодарны каждому из вас, потому что это очень воодушевляет. Сегодня одна из наших подписчиц предложила организовать коллективную молитву по соглашению о скорейшем выздоровлении нашей Анастасии. Соборная (коллективная) молитва - это когда сотни и тысячи людей, независимо от их местоположения, единовременно молятся о чем-то одном, и сила такой просьбы многократно возрастает. Получается очень мощный энергетический посыл, который точно будет услышан", – сказано в сообщении.