Бочкареву лишили водительских прав

Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на год и 8 месяцев. Решение принял судебный участок мирового судьи в Москве.
Также она оштрафована на 30 тысяч рублей. Актриса не принимала участие в рассмотрении протокола лично. Ее интересы представлял защитник, пишут СМИ.
В ночь на 28 сентября автомобиль Бочкаревой был остановлен на Стромынке. Сотрудники ДПС доставили ее ОМВД по району Сокольники. Она показала стражам правопорядка сверток с кокаином. Затем ее дело передали в окружной отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.
Стали известны новые подробности криминального скандала вокруг популярной актрисы, которая обвиняется в незаконном хранении наркотиков. За эту статью она вскоре также будет отвечать. По некоторым данным, актриса могла стать жертвой спланированной провокации. Кроме того, в этой истории всплыло имя известного рэпера.