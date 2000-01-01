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Бочкареву лишили водительских прав 18.10 13:37   MIGnews.com

Бочкареву лишили водительских прав

Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на год и 8 месяцев. Решение принял судебный участок мирового судьи в Москве.

Также она оштрафована на 30 тысяч рублей. Актриса не принимала участие в рассмотрении протокола лично. Ее интересы представлял защитник, пишут СМИ.

В ночь на 28 сентября автомобиль Бочкаревой был остановлен на Стромынке. Сотрудники ДПС доставили ее ОМВД по району Сокольники. Она показала стражам правопорядка сверток с кокаином. Затем ее дело передали в окружной отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Стали известны новые подробности криминального скандала вокруг популярной актрисы, которая обвиняется в незаконном хранении наркотиков. За эту статью она вскоре также будет отвечать. По некоторым данным, актриса могла стать жертвой спланированной провокации. Кроме того, в этой истории всплыло имя известного рэпера.


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