18.10 13:37 MIGnews.com

Бочкареву лишили водительских прав

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Актриса Наталья Бочкарева лишена водительских прав на год и 8 месяцев. Решение принял судебный участок мирового судьи в Москве.Также она оштрафована на 30 тысяч рублей. Актриса не принимала участие в рассмотрении протокола лично. Ее интересы представлял защитник, пишут СМИ.В ночь на 28 сентября автомобиль Бочкаревой был остановлен на Стромынке. Сотрудники ДПС доставили ее ОМВД по району Сокольники. Она показала стражам правопорядка сверток с кокаином. Затем ее дело передали в окружной отдел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.Стали известны новые подробности криминального скандала вокруг популярной актрисы, которая обвиняется в незаконном хранении наркотиков. За эту статью она вскоре также будет отвечать. По некоторым данным, актриса могла стать жертвой спланированной провокации. Кроме того, в этой истории всплыло имя известного рэпера.