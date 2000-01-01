Бэнкси хотел разрезать свое полотно полностью

Знаменитый британский художник Бэнкси раскрыл подробности уничтожения картины "Девочка с шаром". В своем новом видео, он рассказал, что полотно уничтожилось частично из-за дефекта шредера, передает в четверг, 18 октября The Guardian.
В ролике картина разрезается полностью, а не наполовину. Запись сопровождают слова "На репетициях он работал каждый раз…".
В ролике можно увидеть процесс установки скрытого шредера в раму, который был помещен туда на случай продажи картины на аукционе. Видео также показывает, как некто, кто снимал торги от первого лица, нажимает на кнопку запуска шредера после завершения торгов. Заметно также, что представители аукционного дома, так же, как и покупатели, пребывают в замешательстве.
Напомним, работа Бэнкси "Девочка с шаром" частично самоуничтожилась 5 октября сразу после завершения торгов на аукционе Sotheby's, где ее продали за 1,4 миллиона долларов.