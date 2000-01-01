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Интимное видео Мамаева и жены выставлено на продажу 18.10 23:34   MIGnews.com

Интимное видео Мамаева и жены выставлено на продажу

Неизвестный злоумышленник пригрозил жене арестованного до 8 декабря футболиста Павла Мамаева Алане публикацией ее интимных видео с мужем в случае, если она не заплатит ему пять тысяч долларов, сообщает topnews.ru.

На вымогательства в соцсетях пожаловалась сама модель, приложив скриншоты переписки, на основании которой можно сделать вывод о том, что киберпреступник противоречит сам себе - сначала обращает внимание на материальную сторону ситуации, но потом говорит о том, что дело не в деньгах.

Алана пожаловалась, что сотрудники правоохранительных органов не восприняли всерьез угрозы, однако затем в пресс-службе МВД заявили, что девушка не обращалась с заявлением.

В переписке с Мамаевой хакер просит три тысячи долларов за одно интимное видео с ее участием. Факт наличия у него этой записи он подтвердил двумя скриншотами. По словам злоумышленника, он готов продать попавший в его руки архив за пять тысяч долларов.

Ранее жена футболиста Мамаева говорила о том, что в ее адрес поступают угрозы от злоумышленников, пообещавших опубликовать ее интимные видео и угрожающих заставить Павла покончить с собой в тюрьме.

Напомним, что после скандала с избиением двух человек, в котором оказался замешан футболист, Алана Мамаева подала на развод.


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