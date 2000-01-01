Интимное видео Мамаева и жены выставлено на продажу
Неизвестный злоумышленник пригрозил жене арестованного до 8 декабря футболиста Павла Мамаева Алане публикацией ее интимных видео с мужем в случае, если она не заплатит ему пять тысяч долларов, сообщает topnews.ru.
На вымогательства в соцсетях пожаловалась сама модель, приложив скриншоты переписки, на основании которой можно сделать вывод о том, что киберпреступник противоречит сам себе - сначала обращает внимание на материальную сторону ситуации, но потом говорит о том, что дело не в деньгах.
Алана пожаловалась, что сотрудники правоохранительных органов не восприняли всерьез угрозы, однако затем в пресс-службе МВД заявили, что девушка не обращалась с заявлением.
В переписке с Мамаевой хакер просит три тысячи долларов за одно интимное видео с ее участием. Факт наличия у него этой записи он подтвердил двумя скриншотами. По словам злоумышленника, он готов продать попавший в его руки архив за пять тысяч долларов.
Ранее жена футболиста Мамаева говорила о том, что в ее адрес поступают угрозы от злоумышленников, пообещавших опубликовать ее интимные видео и угрожающих заставить Павла покончить с собой в тюрьме.
Напомним, что после скандала с избиением двух человек, в котором оказался замешан футболист, Алана Мамаева подала на развод.