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Леди Гага подтвердила слухи о помолвке со своим агентом | Фото:19.10 02:27   MIGnews.com

Леди Гага подтвердила слухи о помолвке со своим агентом

Популярная певица Леди Гага подтвердила помолвку с возлюбленным и по совместительству агентом Кристианом Карино.

Об этом в четверг, 18 октября сообщает Fox News.

СМИ уже давно распространяли слухи о том, что исполнительница обручилась со своим 49-летним бойфрендом, однако только сейчас она сама лично рассказала об этом поклонникам.

По данным издания, на премии Elle Women in Hollywood, которая прошла в Беверли-Хиллз, 32-летняя артистка подтвердила, что действительно выходит замуж.

Роман между певицей и менеджером завязался еще в феврале 2017 года. Пожениться пара решила летом того же года, причем перед тем, как предложить возлюбленной руку и сердце, Кристиан попросил благословения у ее отца.

Когда и где состоится свадьба пары, пока неизвестно, однако поклонники надеются, что свадебное платье у эпатажной певицы будет роскошным и неординарным.


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