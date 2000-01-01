Леди Гага подтвердила слухи о помолвке со своим агентом

СМИ уже давно распространяли слухи о том, что исполнительница обручилась со своим 49-летним бойфрендом, однако только сейчас она сама лично рассказала об этом поклонникам.
По данным издания, на премии Elle Women in Hollywood, которая прошла в Беверли-Хиллз, 32-летняя артистка подтвердила, что действительно выходит замуж.
Роман между певицей и менеджером завязался еще в феврале 2017 года. Пожениться пара решила летом того же года, причем перед тем, как предложить возлюбленной руку и сердце, Кристиан попросил благословения у ее отца.
Когда и где состоится свадьба пары, пока неизвестно, однако поклонники надеются, что свадебное платье у эпатажной певицы будет роскошным и неординарным.