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Разин: Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам 18.09 08:34   MIGnews.com

Разин: Борисов и Первый канал пусть готовятся к судам

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин подаст в суд на "Первый канал" и ведущего Дмитрия Борисова из-за передачи, посвященной актрисе Анастасии Заворотнюк.

"Они не имеют права использовать имя "Андрей Разин", потому что оно запатентовано в Роспатенте. Ну, а Борисов и "Первый канал" пусть готовятся к судам", - написал он в Instagram.

Разин добавил, что в этой передаче могут "переворачивать и выдергивать из контекста" его слова о Заворотнюк. В ней обсуждают только слухи. Он призвал не смотреть передачу.

В программе, которая вышла в эфир в понедельник, 16 сентября, гости обсуждали состояние здоровья Заворотнюк.


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