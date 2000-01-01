У Ким Кардашьян не волчанка, а псориаз

38-летняя Ким Кардашьян борется с псориазом, однако не только он мешает ей жить. Во время этой болезни иммунная система человека атакует здоровые клетки и ткани.
К счастью Ким, угрозы для ее жизни нет. Кардашьян вздохнула с облегчением, когда узнала настоящую причину своей усталости и боли в суставах. По словам звезды, она сможет справиться с недугом, пишет WomensHealthMag.
Ранее Кардашьян заподозрила, что больна волчанкой и сдала необходимы анализы. Результат оказался положительным, но произошла ошибка, что выяснилось после повторной сдачи анализов.