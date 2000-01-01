Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











У Ким Кардашьян не волчанка, а псориаз 19.09 02:24   MIGnews.com

У Ким Кардашьян не волчанка, а псориаз

38-летняя Ким Кардашьян борется с псориазом, однако не только он мешает ей жить. Во время этой болезни иммунная система человека атакует здоровые клетки и ткани.

К счастью Ким, угрозы для ее жизни нет. Кардашьян вздохнула с облегчением, когда узнала настоящую причину своей усталости и боли в суставах. По словам звезды, она сможет справиться с недугом, пишет WomensHealthMag.

Ранее Кардашьян заподозрила, что больна волчанкой и сдала необходимы анализы. Результат оказался положительным, но произошла ошибка, что выяснилось после повторной сдачи анализов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:48
Брэд Питт позвонил астронавту из НАСА
00:10
Новая программа поможет находить "троллей" в Twitter
23:08
Индия запретит электронные сигареты
23:00
Удар по шиитским боевикам: число жертв увеличилось
22:46
Новый генсек СЕ приступила к работе
21:32
Биньямин Нетаниягу отказался от участия в Генассамблее ООН
21:10
Кража золотого унитаза в Британии: подозреваемые схвачены
20:44
В Бельгии ввели скандальный жест, означающий "еврей"
20:35
Уточненные результаты: арабы и Либерман потеряли по мандату
19:32
В мультфильме Disney появится еврейская принцесса
18:55
Путин требует тщательного расследования атак против Саудии
18:50
Биби станет "эксклюзивным представителем" 55 депутатов
18:22
Китай: кредитная линия на $400 млрд для торговли с Ираном
18:03
Власти Мексики обнаружили сотни мешков с телами жертв
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus