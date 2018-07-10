Археологи нашли в Иордании самый древний вариант хлеба

С помощью метода сканирующей электронной микроскопии археологи идентифицировали 24 найденных артефакта как остатки хлеба.
Несмотря на то, что они не смогли выяснить, из какого конкретно злака был сделан этот хлеб, сохранившаяся структура клеток напоминает клетки таких растений как пшеница однозернянка, рожь и просо. Ученые также предполагают, что это была пресная лепешка.
"Это остатки лепешки, запеченной более 14,5 тысяч лет назад в каменном очаге, и находка показывает, что люди начали готовить хлеб задолго до начала развития земледелия", - рассказала журналистам профессор университета Копенгагена и ведущий автор исследования Амалия Арранц-Отайгуй.
По словам специалиста, хлеб мог послужить людям стимулом для выращивания растений самостоятельно, чтобы получить возможность накормить всех.
В самом простом варианте хлеб делается из плодов зерновых культур и воды, которые запекают, жарят или готовят на пару. В результате происходящих во время этого химических реакций образуются характерные вещества, которые позволяет ученым однозначно идентифицировать место приготовления хлеба.