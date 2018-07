19.07 05:27 MIGnews.com

Археологи нашли в Иордании самый древний вариант хлеба

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Археологи, работающие на северо-востоке Иордании, обнаружили обугленные остатки хлеба, запеченные 14 400 лет назад, по меньшей мере за 4000 лет до начала развития земледелия в регионе.Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel По данным издания, древнейший хлеб обнаружен на участке "Черная пустыня" в северо-восточной Иордании.Исследование с результатами опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences С помощью метода сканирующей электронной микроскопии археологи идентифицировали 24 найденных артефакта как остатки хлеба.Несмотря на то, что они не смогли выяснить, из какого конкретно злака был сделан этот хлеб, сохранившаяся структура клеток напоминает клетки таких растений как пшеница однозернянка, рожь и просо. Ученые также предполагают, что это была пресная лепешка."Это остатки лепешки, запеченной более 14,5 тысяч лет назад в каменном очаге, и находка показывает, что люди начали готовить хлеб задолго до начала развития земледелия", - рассказала журналистам профессор университета Копенгагена и ведущий автор исследования Амалия Арранц-Отайгуй.По словам специалиста, хлеб мог послужить людям стимулом для выращивания растений самостоятельно, чтобы получить возможность накормить всех.В самом простом варианте хлеб делается из плодов зерновых культур и воды, которые запекают, жарят или готовят на пару. В результате происходящих во время этого химических реакций образуются характерные вещества, которые позволяет ученым однозначно идентифицировать место приготовления хлеба.