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youtube19.07 02:18   MIGnews.com

Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих

Принцесса Евгения пригласила 1200 человек на свою свадьбу, которая пройдет 12 октября в Виндзорском замке. Оказаться в числе приглашенных сможет любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею.

27-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречается уже семь лет. Они обручились в январе. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия - там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.

Также, как и Гарри с Меган, принцесса Евгения, девятая в линии наследования трона, проедет со своим супругом по Виндзору в карете, передает Би Би Си.
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