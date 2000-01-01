19.07 04:40 MIGnews.com

"Железный Арни" сравнил Трампа с макарониной

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Актер Арнольд Шварценеггер считает, что на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина". Об этом он заявил в видео-обращении на странице в Twitter."Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", − подчеркнул Шварценеггер.Бывший губернатор Калифорнии уверен, что американский лидер на встрече с Путиным предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом, передает "Корреспондент".