Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












twitter.com/@Schwarzenegger19.07 04:40   MIGnews.com

"Железный Арни" сравнил Трампа с макарониной

Актер Арнольд Шварценеггер считает, что на совместной пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки президент США Дональд Трамп выглядел как "маленькая раскисшая макаронина". Об этом он заявил в видео-обращении на странице в Twitter.




"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат. Я спрашивал себя, когда вы попросите у него автограф или селфи", − подчеркнул Шварценеггер.

Бывший губернатор Калифорнии уверен, что американский лидер на встрече с Путиным предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом, передает "Корреспондент".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:15
Цукерберг: Facebook не удалит посты, отрицающие Холокост
09:14
Идентифицированы подозреваемые в отравлении Скрипаля
09:06
Арабы в Кнессете провозгласили смерть демократии
08:53
Венгрия намерена выйти из договора ООН по миграции
08:31
Шведский политик: депортировать всех евреев из Израиля
08:10
ЦАХАЛ арестовал семерых террористов
08:02
Трамп признал Путина ответственным за вмешательство в выборы
07:15
Израиль и ХАМАС договорились не воевать
07:05
Банда варваров: видео нападения поселенцев на МАГАВ в Ицхар  
05:27
Археологи нашли в Иордании самый древний вариант хлеба
03:33
В сети обсуждают эмоции первой леди после рукопожатия Путина
02:18
Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих
01:24
Илон Маск извинился перед водолазом, которого обозвал
00:19
Netflix просит признать компанию банкротом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus