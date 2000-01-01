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В Австрии намерены ограничить продажу кошерных продуктов | Фото:18.07 10:18   MIGnews.com

В Австрии намерены ограничить продажу кошерных продуктов

Один из австрийских политиков активно продвигает идею введения ограничений на продажу кошерного мяса представителям еврейской общины, обусловливая его продажу разрешениями, которые будут индивидуально выдаваться только евреям, которые следуют всем заветам.

Об этом в среду, 18 июля сообщает The Times of Israel со ссылкой на газету Wiener Zeitung.

По данным австрийского издания, соответствующий законопроект должны вскоре рассмотреть законодатели Нижней Австрии, в одной из девяти федеральных земель в составе государства.

Готтфрид Вальдхойсл, министр, который владеет сразу несколькими портфелями в региональном правительстве, и отвечает за защиту прав животных, защищает предлагаемое нововведение с точки зрения благосостояния местной фауны.

Отметим, что представители еврейской общины Австрии обрушились с критикой на данну инициативу, поскольку она потребует составления списков евреев, что, по их мнению, напоминает методы нацистов.
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