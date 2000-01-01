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Пенся в стиле K-Pop на иврите стала мировым хитом | Фото:18.06 08:08   MIGnews.com

Песня в стиле K-Pop на иврите стала мировым хитом

Дебютный сингл в стиле K-Pop на иврите Zot Ani 17-летней певицы Эллы-Ли Лахав из Шохама, которая так и не стала претендентом от Израиля на конкурсе Евровидение 2020, собрал более двух миллионов просмотров на YouTube и занял высокое место в плейлисте Apple UK.

Песня вышла 2 июня, в день рождения Лахав.

Певица написала в Instagram, что последний год для нее стал ураганом, которого она никогда не ожидала, особенно после того, как она потерпела поражение на израильском реалити-шоу, где отбирается претендент от страны на Евровидение.

"Люди знали меня, любили меня, ценили меня и то, что я делала. Это дало мне силы, дало мне уверенность и, самое главное, дало мне быть той, кем я являюсь сегодня. Если бы они спросили меня год назад, думала ли я выпустить песню, я бы посмеялся над ними", – подписала Лахав.



Песня создана израильским музыкальным продюсером Джонни Гольдштейном. Она была написана в стиле K-Pop, который впервые появился в Южной Корее.


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