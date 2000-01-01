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Немедленное возобновление работы культурного сектора | Фото:18.06 07:33   MIGnews.com

Немедленное возобновление работы культурного сектора

Вечером, 17 июня, руководство Израиля договорилось о немедленном возобновлении работы культурного сектора.

Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра.

Совместное решение приняли? Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юли Эдельштейн и министр культуры и спорта Хили Троппер.

Возобновление работы культурного сектора было согласовано со Штабом национальной безопасности. Теперь будет разрешено проводить мероприятия, рассчитанные на 250 человек.

"Для проведения мероприятий, рассчитанных на 250-500 человек, организаторы должны получить разрешение генерального директора министерства культуры и спорта", – сообщили в ведомстве.

Стоит отметить, что деятели культуры уже давно требовали снять ограничения в их сфере, введенные из-за вспышки коронавируса COVID-19.


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