18.06 07:33 MIGnews.com

Немедленное возобновление работы культурного сектора

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Вечером, 17 июня, руководство Израиля договорилось о немедленном возобновлении работы культурного сектора.Об этом сообщила пресс-служба канцелярии премьер-министра.Совместное решение приняли? Биньямин Нетаниягу, министр здравоохранения Юли Эдельштейн и министр культуры и спорта Хили Троппер.Возобновление работы культурного сектора было согласовано со Штабом национальной безопасности. Теперь будет разрешено проводить мероприятия, рассчитанные на 250 человек."Для проведения мероприятий, рассчитанных на 250-500 человек, организаторы должны получить разрешение генерального директора министерства культуры и спорта", – сообщили в ведомстве.Стоит отметить, что деятели культуры уже давно требовали снять ограничения в их сфере, введенные из-за вспышки коронавируса COVID-19.