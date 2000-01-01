19.06 01:44 MIGnews.com

В Швеции предложили установить памятник Грете Тунберг

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Бывший мэр шведского города Умео Ян Бьеринге предложил демонтировать памятник королю Карлу XII и заменить его на новый, посвященный активистке Грете Тунберг.Экс-мэр считает, что нынешний памятник продвигает устаревшие ценности, а новый должен отображать реальные. По его словам, уже во многих странах мира такие памятники уже снесли, он считает, что подобные монументы лишь утверждают влияние деспотов и прославляют их "подвиги".Стоит отметить, что памятник, который предложил снести экс-мэр города, посвящен королю Карл XII — король Швеции, который правил в период с 1697 по 1718 год, известный полководец.Карл XII погиб при осаде одной из норвежских крепостей и был последним европейским монахом, павшим в бою.