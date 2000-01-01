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Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой 19.06 00:41   MIGnews.com

Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой

Киану Ривз выставил на аукцион онлайн-свидание с собой.

Общение с актером было изначально оценено в $10, аукцион продолжился и теперь за свидание готовы заплатить более $50 000. Ставки будут повышаться до 22 июня, пока продолжается аукцион.

"Матрица. Джон Уик. Вы знаете его. Вы любите его. Эта возможность бесценна — и вы можете пообщаться с ним, не покидая собственный дом", — говорится в описании лота.

Все вырученные деньги пойдут в детскую онкологическую благотворительную организацию.


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