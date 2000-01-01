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Инструкция для выживания в жару: как, что и сколько пить | Фото:18.06 16:51   MIGnews.com

Инструкция для выживания в жару: как, что и сколько пить

Всем известно, что человек на 60-80% состоит из воды. А клетки мозга – более чем на 80%. И чтобы организм находился в тонусе, а мозги «варили» - по утверждениям западных ученых, ему требуется около 1,5-2 л воды в день. Однако вопрос все еще спорен: сколько жидкости нужно человеку, особенно в жару, и какой именно жидкости?

Известно, что употребление чистой питьевой воды в достаточном количестве позитивно отражается на состоянии здоровья, внешнем виде и фигуре. Клетки мозга на 80 с лишним процентов состоят из воды, и его постоянно омывает пятая часть всей крови. Плюс мозг «купается» в спинномозговой жидкости, которая заполняет все пространства в спинномозговом канале и черепной коробке. С водой поступают к мозгу кислород и глюкоза, которые необходимы для нервной деятельности. Вода выводит из мозга продукты обмена веществ и токсины. Поэтому, если жидкости не хватает, наступает дегидратация (обезвоживание) мозга. Кстати, дегидратацию обнаружили у страдающих аутизмом, болезнью Паркинсона и Альцгеймера. Зато у школьников, которые пьют воду в течение учебного дня, повышается успеваемость.

Однако для этого мало просто взять и начать пить жидкость - необходимо делать это правильно.

Первым и самым главным правилом, с точки зрения израильских медиков, является поддержание водного баланса организма.

Воду важно пить в течение всего дня. В начале для многих это может быть сложно, поскольку большинство людей привыкли пить только тогда, когда чувство жажды становится нестерпимым. Правильнее же будет распределить объем равномерно и не «напиваться» на ночь.

Стакан воды с утра хорошо влияет на здоровье. Это способствует улучшению жизненного тонуса и похудению. В воду можно также добавлять лимоны и другие цитрусовые. Такой подход не только внесет вкусовое разнообразие, но и сделает воду намного полезнее.

Специалисты считают, что вода должна быть прохладная или комнатной температуры, так как ледяная жидкость негативно отражается на обмене веществ и может стать причиной ожирения.

Важно помнить: пить нужно не только когда испытываете жажду. Привыкайте пить не потому, что хочется, а потому, что нужно. Кстати, люди часто путают жажду с голодом и из-за этого больше едят.

Сколько же нужно выпивать жидкости в день?

Инструкция для выживания в жару: как, что и сколько пить | Фото:

Ученые вывели формулу, согласно которой на каждый килограмм нужно выпивать по 30 мл. воды. Но эта формула не учитывает состояние здоровья, физические нагрузки, температуру и влажность воздуха, возраст и пол. С наступлением летней жары, взрослым израильтянам рекомендуется выпивать не менее трех литров жидкости в день, отдавая предпочтение обычной воде, холодным, а не горячим напиткам.
Дети – это отдельный разговор. Они подвергаются большему риску обезвоживания, чем взрослые и еще, как правило, забывают пить. Согласно рекомендациям, дети дошкольного возраста должны выпивать литр жидкости в день. В начальной школе количество жидкости увеличивается до 1,5 литров в день, а подросткам требуется около 2-2,5 литров в день. Мальчикам, начиная с 9 лет, нужно пить больше, чем девочкам из-за их большей мышечной массы. Физическая активность и жаркая влажная погода усиливают потребность в питье. Следите за потоотделением детей: если ребенок сильно потеет, ему требуется больше воды.

Какую воду нужно пить?
Специалисты рекомендуют пить очищенную воду, обогащенную минералами и желательно не из пластиковых бутылок, так как именно любой пластик, даже специальный пищевой, выделяет химические вещества, которые могут создавать угрозы для человеческого организма. В состав пластика входят канцерогенные вещества, а также соединения, опасность которых пока что плохо изучена. Чтобы у вас в доме всегда была чистая вода лучше всего установить на кухне очистительные фильтры или мини-бары, которые удобны в использовании и незаменимы в хозяйстве.

Подробная информация: https://leto2020.edentalsystem.co.il/


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