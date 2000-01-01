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Дуров пригрозил Facebook судом 18.06 17:09   MIGnews.com

Дуров пригрозил Facebook судом

Основатель "ВКонтакте" и Telegram Павел заявил, что Facebook позволяет рекламировать у себя мошенническую схему, в которой используется его имя.

По слова Дурова, околополитическая реклама, к которой у него есть претензии, появилась не позднее июня 2019 года и несмотря на многочисленные жалобы пользователей Facebook и Instagram продолжают "продвигать подобные объявления".

Дуров заявил, что "в интересах Facebook" начать внимательнее относиться к своей рекламной платформе, в противном случае возможен суд. Он призвал пострадавших пользователей сохранять данные о мошеннических фактах и выразил надежду, что соцсеть предоставит им компенсации.


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