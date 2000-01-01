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Ди Каприо должен спасти Рафаэли от израильских налогов 18.06 22:12   MIGnews.com

Ди Каприо должен спасти Рафаэли от израильских налогов

Адвокаты израильской супермодели Бар Рафаэли обратились к ее бывшему бойфренду Леонардо Ди Каприо с просьбой дать показания от ее имени в суде, сообщила Mako в понедельник.

Ожидается, что супермодель в суде будет утверждать, что во время отношений с Ди Каприо она жила в США, и поэтому Соединенные Штаты, а не Израиль, следует считать местом, где она получала доход.

Рафаэли обвиняется в попытке уклониться от требований налоговых органов Израиля. В настоящее время ей предлагают выплатить государству 8 миллионов шекелей за доход, полученный в течение 2009-2010 годов.


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