18.06 07:35 MIGnews.com

Илон Маск не без юмора ушел из Twitter

Just deleted my Twitter account — Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2019

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Скандалов, интриг, расследований и постановлений суда, связанных с высказываниями Илона Маска (Elon Musk) на его странице в Twitter, больше не будет. Глава Tesla решил уйти из Twitter… о чем написал твит.Сегодня на его страничке опубликовано говорящее сообщение «Просто удалил свой аккаунт в твиттере», а зоркий глаз еще заметит изменившуюся картинку аккаунта — черный фон вместо автопортрета, а также новый ник — «папочка дотком». Позже он имя профиля было возвращено на предыдущее – Илон Маск.Пока непонятно, является ли это шуткой (все-таки манера к тому располагает), или Маск действительно решил прекратить официальное и неофициальное общение с публикой через сервис микроблогов. Но во втором случае это явно пошло бы на пользу и ему, и компаниям — просто потому, что будет меньше поводов для претензий из-за неосторожных слов. А те, как мы знаем, иногда заканчивались судами.