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Fattal откроет отель в историческом здании Тель-Авива | Фото:18.06 20:27   MIGnews.com

Fattal откроет отель в историческом здании Тель-Авива

Израильская сеть отелей Fattal Holdings открывает еще один отель в Тель-Авиве. Сеть, контролируемая Дэвидом Фатталом, арендовала историческое здание, которое официально назначено для сохранения, недалеко от площади Дизенгоф, на углу улиц Бен-Ами и Бейлинсон-стрит.

Об этом во вторник, 18 июня пишет ресурс Globes.

В настоящее время здание используется как центр изучения каббалы. Преобразование здания в гостиницу обойдется в 50 миллионов шекелей и займет два года. Срок аренды у центра Кабала составляет 24,5 года.

Новый роскошный бутик-отель, который будет иметь 90 номеров и площадь 3900 квадратных метров, будет называться "Кабала-Центр". Там ли будет продолжать действовать центр изучения Кабалы, пока неясно.

Это специальное здание является частью Белого города Тель-Авива, признанного ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Здание было спроектировано в 1937 году архитектором Джозефом Нойфельдом для Clalit Health Services.


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