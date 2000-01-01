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Джон Кьюсак ретвитнул антисемитский мем | Фото:19.06 03:15   MIGnews.com

Джон Кьюсак ретвитнул антисемитский мем

Американский актер Джон Кьюсак во вторник ретвитнул антисемитский мем с неонацистской цитатой, затем извинился и удалил свой ретвит после обратной реакции со стороны своих последователей в социальных сетях.

Об этом пишет The Times of Israel.

В меме, который ретвитнул Кьюсак, была изображена гигантская рука, украшенная синей звездой Давида, которая раздавила группу людей под ней, в сопровождении цитаты: "Чтобы узнать, кто правит вами, просто выясните, кого вы не можете критиковать".

Мем неправильно приписал цитату французскому мыслителю Вольтеру, на самом деле это отрывок из эссе американского неонациста Кевина Строма 1993 года.

Данная публикация немедленно вызвала негативную реакцию со стороны онлайн-пользователей, которые обвинили Кьюсака в распространении антисемитских высказываний о евреях и власти.




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