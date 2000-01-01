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Исследование: Большинство израильтян женятся к 25 | Фото:19.06 00:27   MIGnews.com

Исследование: Большинство израильтян женятся к 25

Согласно статистическим данным, опубликованным во вторник Центральным бюро статистики, более 50% израильтян вступают в брак до 25 лет, причем уровень брака среди арабов и ультраортодоксов намного выше, чем среди светских евреев.

Об этом пишет The Times of Israel.

Среди израильтян старше 20 лет, состоящих в браке, 26% заключили брак в возрасте до 21 года, 35% в возрасте 22-25 лет, 23% в возрасте 26-30 лет и 14% старше 30.

В ультраортодоксальной общине 43% вступили в брак до 21 года (из них 30% мужчины и 56% женщины), по сравнению с 17% светских евреев.

Уровень брака до 21 года среди арабских женщин намного выше, чем у еврейских - 59% против 35%. Кроме того, 41% арабских женщин родили своего первого ребенка до 21 года по сравнению с 19% еврейских женщин. Эти показатели намного выше, чем среди мужчин, где только 5% и 7% евреев и арабов, соответственно, имели первого ребенка до 21 года.


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