Американская исполнительница выступит в поддержку Израиля
Шоу в Иордании, запланированное в следующем месяце 16-летней американской исполнительницей Даниэллой Бреголи, более известной меломанам под псевдонимом Bhad Bhabie, было отменено из-за поддержки, которую она выразила Израилю в соцсетях.
По данным издания, выступление юной звезды хип-хопа запланировано на 8 июля в Аммане, а уже на следующей день она должна выйти на сцену в израильском Тель-Авиве.
Иорданские пользователи социальных сетей и активисты BDS в последние дни начали масштабную кампанию по отмене выступления артистки после того, как в Twitter в прошлом году появилось сообщение о том, что она поддерживает Еврейское Государство.
Как известно, впервые Бреголи прославилась в 2016 году, выступив в телешоу "Доктор Фил", посвященном поведению трудного подростка.
Тогда 13-летняя Бреголи шокировала публику своим дерзким характером, а фраза, которую она озвучила на проекте, мгновенно превратилась в интернет-мем.