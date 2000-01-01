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Американская исполнительница выступит в поддержку Израиля | Фото:18.06 19:05   MIGnews.com

Американская исполнительница выступит в поддержку Израиля

Шоу в Иордании, запланированное в следующем месяце 16-летней американской исполнительницей Даниэллой Бреголи, более известной меломанам под псевдонимом Bhad Bhabie, было отменено из-за поддержки, которую она выразила Израилю в соцсетях.

Об этом во вторник, 18 июня, пишет The Times of Israel.

По данным издания, выступление юной звезды хип-хопа запланировано на 8 июля в Аммане, а уже на следующей день она должна выйти на сцену в израильском Тель-Авиве.

Иорданские пользователи социальных сетей и активисты BDS в последние дни начали масштабную кампанию по отмене выступления артистки после того, как в Twitter в прошлом году появилось сообщение о том, что она поддерживает Еврейское Государство.

Как известно, впервые Бреголи прославилась в 2016 году, выступив в телешоу "Доктор Фил", посвященном поведению трудного подростка.

Тогда 13-летняя Бреголи шокировала публику своим дерзким характером, а фраза, которую она озвучила на проекте, мгновенно превратилась в интернет-мем.


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