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Высокие отношения: скандал Родниной и Тарасовой 18.05 15:35   MIGnews.com

Высокие отношения: скандал Родниной и Тарасовой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на оскорбления трехкратной олимпийской чемпионки по фигурному катанию Ирины Родниной и пожалела ее.

Тренер ответила, что говорит о 2001-м, а Роднина, очевидно, - о 1980-х: "Так что она дура законченная!", - сказала Тарасова. Она добавила, что ей жалко Роднину.

Ранее Тарасова заявила, что Роднина отправляла на турнир в Австралию бывшую фигуристку Елену Черкасскую, несмотря на то, что у той был рак. Роднина заявила, что "у Тарасовой давно что-то с мозгами слетело".

Конфликт Тарасовой и Родниной прокомментировали в Федерации фигурного катания на коньках России. Президент организации Александр Горшков заявил, что ему обидно видеть подобные взаимные упреки.


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