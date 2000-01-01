18.05 10:36 MIGnews.com

200 тысяч подписей за запрет Соловьеву на въезд в Италию

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Уже более 200 тысяч человек с октября 2019 года подписали на сайте Change.org петицию с призывом запретить российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в Европу и США. Автор обращения к министру внутренних дел Италии Лучане Ламорджезе - православный священник-эмигрант отец Сергий (Sergios K-nidis).Автор считает, что Соловьев, будучи сотрудником российской государственной телерадиокомпании, оскорбляет россиян и усиливает военную риторику, его заявления полны ксенофобии и экстремизма и остаются безнаказанными, отметил он."На деньги, полученные от пропаганды, купил две виллы возле озера Комо и хочет поселиться там", - подчеркнул отец Сергий.