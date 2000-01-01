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В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа 19.05 04:34   MIGnews.com

В Гонконге продают мороженое со вкусом слезоточивого газа

В одном из магазинов Гонконга появилось мороженое со вкусом слезоточивого газа. Несколько смельчаков уже успели опробовать необычный десерт.

По словам тех, кто уже продегустировал мороженое, оно действительно похоже на газ, которым они дышали на митингах несколько месяцев, требуя демократических свобод. Сам же владелец кафе заявил, что такое мороженое - это напоминание о протестах против ослабления автономии региона и знак поддержки движения за демократию.

Добиться такого необычного вкуса позволил черный перец, который является основным ингредиентом.

"На вкус это, как слезоточивый газ. Поначалу трудно дышать — вкус очень острый и раздражающий. Мне сразу же захотелось выпить много воды. Думаю, это было, как взгляд в прошлое, напомнившей мне о той боли, которую я чувствовала и которую нельзя забывать", — рассказала клиентка Анита Вонг.


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