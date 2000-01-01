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Новое тело к новому сезону! | Фото:18.05 14:36   MIGnews.com

Новое тело к новому сезону!

А знаете ли вы, что популярная сеть Инстаграм стала блокировать упоминание хэштэга «море»? С формулировкой – опасный для жизни контент. Возможно для тех, кто в этом году так и не увидит пляжного отдыха, это слово и впрямь опасно. Но не для израильтян. Уже сейчас море можно увидеть, а совсем скоро начнется полноценный пляжный отдых. И, конечно, каждый год мы задаем себе вопрос – а готовы ли мы к пляжному сезону?

Уверены, что на карантине, лишенные не только общения, встреч с друзьями, запланированных поездок, но даже простых прогулок, у нас было время задуматься о переменах. Давно мечтали избавиться от лишних килограмм в области живота, дряблой кожи на руках, заметили целлюлит? Возможно, сейчас самое подходящее время все исправить.

По мнению звезд Голливуда, успешных деятелей шоу-бизнеса, да и просто людей, следящих за собой и новинками в сфере эстетической медицины, революционный израильский метод Body Tite, уверенно заявивший о себе во всем мире, является наиболее безопасной и эффективной процедурой удаления лишнего жира. Ведь эффект от нее сравним с пластической операцией, а восстановление происходит не в пример быстрее. При этом процедура подходит как женщинам, так и мужчинам.

Вот что говорит о методе доктор Анн Гуревич, основатель Медицинского центра Body Tite. «Да, это уникальный метод коррекции тела, устраняющий лишний жир и уменьшающий объемы на таких проблемных участках тела, как бедра, ягодицы, талия, живот, верхние части рук.

И все эти результаты достигаются гораздо менее травматичным способом, чем при обычной операции. Впереди лето, которое, скорее всего, мы проведем в жарком Израиле, не выезжая заграницу. Возможно, именно сейчас самое время сделать то, что так долго откладывали: изменить свою фигуру и измениться самим.

Ведь условия сегодня, как никогда, располагают к переменам. В арсенале клиники вы найдете множество процедур, которые не только уменьшат ваши объемы, но и придадут телу желаемые контуры».

Доктор Анн Гуревич стояла у истоков применения уникальной высокоэффективной израильской методики BodyTite. За годы работы она провела десятки тысяч процедур по коррекции различных участков тела, лица и шеи. Является единственным в Израиле инструктором международного класса компании Inmode, проводит консультации и показательные процедуры во многих странах Европы и Азии.

Эффект от процедур по коррекции определенных частей тела, проводимых доктором Гуревич, превосходит результаты подобных пластических операций.

После процедур:

  • излишний жир устраняется;
  • кожа на корректируемом участке становится гладкой, ровной и более упругой;
  • корректируемые участки выглядят более подтянутым;
  • в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;
  • результат сохраняется навсегда;
  • полученный эффект не зависит ни от диет, ни от физических упражнений.

    Вынужденные запреты понемногу уходят в прошлое, жизнь возвращается в новом, обновленном качестве, так почему бы не измениться самим? В Медицинском центре Body Tite доктора Анн Гуревич помогут сделать это быстро и безболезненно.

    Более подробно о процедурах, которые подойдут именно вам, можно узнать, обратившись за консультацией по тел. 03-9390202, 050-336-1999 или на сайте.

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