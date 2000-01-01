18.05 14:36 MIGnews.com

Новое тело к новому сезону!

излишний жир устраняется;



кожа на корректируемом участке становится гладкой, ровной и более упругой;



корректируемые участки выглядят более подтянутым;



в течение нескольких недель эффект усиливается и стабилизируется;



результат сохраняется навсегда;



А знаете ли вы, что популярная сеть Инстаграм стала блокировать упоминание хэштэга «море»? С формулировкой – опасный для жизни контент. Возможно для тех, кто в этом году так и не увидит пляжного отдыха, это слово и впрямь опасно. Но не для израильтян. Уже сейчас море можно увидеть, а совсем скоро начнется полноценный пляжный отдых. И, конечно, каждый год мы задаем себе вопрос – а готовы ли мы к пляжному сезону?Уверены, что на карантине, лишенные не только общения, встреч с друзьями, запланированных поездок, но даже простых прогулок, у нас было время задуматься о переменах. Давно мечтали избавиться от лишних килограмм в области живота, дряблой кожи на руках, заметили целлюлит? Возможно, сейчас самое подходящее время все исправить.По мнению звезд Голливуда, успешных деятелей шоу-бизнеса, да и просто людей, следящих за собой и новинками в сфере эстетической медицины, революционный израильский метод Body Tite, уверенно заявивший о себе во всем мире, является наиболее безопасной и эффективной процедурой удаления лишнего жира. Ведь эффект от нее сравним с пластической операцией, а восстановление происходит не в пример быстрее. При этом процедура подходит как женщинам, так и мужчинам.Вот что говорит о методе доктор Анн Гуревич, основатель Медицинского центра Body Tite. «Да, это уникальный метод коррекции тела, устраняющий лишний жир и уменьшающий объемы на таких проблемных участках тела, как бедра, ягодицы, талия, живот, верхние части рук.И все эти результаты достигаются гораздо менее травматичным способом, чем при обычной операции. Впереди лето, которое, скорее всего, мы проведем в жарком Израиле, не выезжая заграницу. Возможно, именно сейчас самое время сделать то, что так долго откладывали: изменить свою фигуру и измениться самим.Ведь условия сегодня, как никогда, располагают к переменам. В арсенале клиники вы найдете множество процедур, которые не только уменьшат ваши объемы, но и придадут телу желаемые контуры».Доктор Анн Гуревич стояла у истоков применения уникальной высокоэффективной израильской методики BodyTite. За годы работы она провела десятки тысяч процедур по коррекции различных участков тела, лица и шеи. Является единственным в Израиле инструктором международного класса компании Inmode, проводит консультации и показательные процедуры во многих странах Европы и Азии.Эффект от процедур по коррекции определенных частей тела, проводимых доктором Гуревич, превосходит результаты подобных пластических операций.После процедур: