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Легендарный австралийский донор сдал кровь в последний раз | Фото:19.05 05:28   MIGnews.com

Легендарный австралийский донор сдал кровь в последний раз

Легендарный донор из Австралии, Джеймс Харрисон, кровь которого помогла спасти более двух миллионов младенцев, сделал последнее пожертвование плазмы.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Independent.

Кровь Харрисона содержит редкие антитела к антигену D резус-фактора, помогающие при резус-конфликте - патологическом состоянии, при котором организм женщины, беременной плодом с другим резус-фактором, вырабатывает антирезусные антитела. По оценке Красного Креста, до 1967 года из-за резус-конфликта каждый год погибали тысячи австралийских детей.

В мае ему исполнился 81 год. Это максимальный возраст донора крови, предусмотренный австралийскими законами. 11 мая Харрисон пожертвовал кровь в последний раз.

"Я спас множество жизней, привел в этот мир множество детей, и это вызывает у меня хорошие чувства", - сказал он в интервью. По его словам, если бы ему позволили, он бы продолжил сдавать кровь и дальше.

Известно, что Харрисон перенес в 1951 году сложнейшую операцию. Врачи удалили ему одно легкое, и, очнувшись после нескольких дней реабилитации, он узнал, что выжил благодаря постоянному переливанию крови. Тогда 14-летний парень пообещал себе пойти на поправку и стать донором крови для тех, кто в этом нуждается.
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