19.05 07:08 MIGnews.com
В Израиле соорудили уникальную защиту от ракет и террористов
Израиль построил уникальную "ракетную сеть" для защиты нового аэропорта в Эйлате и территории Израиля, примыкающую к Иордании.
Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel
со ссылкой на военного чиновника.
По данным издания, забор протяжностью 34 километра и высотой 6 метров установлен от побережья Красного моря вдоль границы с Иорданией и до нового израильского аэропорта в долине Тимна.
Отметим, что этот забор является частью масштабной стратегии по защите Израиля от террористов и нелегальных мигрантов.
Источник издания подчеркнул, что "ракетная сеть" предназначена для перехвата снарядов и ракет класса "земля-воздух".
Ожидается, что аэропорт, расположенный примерно в 19 километрах к северу от Эйлата, начнет свою деятельность в конце 2018 года или в начале 2019 года и активизирует туризм в этом районе.
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