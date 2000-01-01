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В Израиле соорудили защиту от ракет и террористов | Фото:19.05 07:08   MIGnews.com

В Израиле соорудили уникальную защиту от ракет и террористов

Израиль построил уникальную "ракетную сеть" для защиты нового аэропорта в Эйлате и территории Израиля, примыкающую к Иордании.

Об этом в пятницу, 18 мая сообщает The Times of Israel со ссылкой на военного чиновника.

По данным издания, забор протяжностью 34 километра и высотой 6 метров установлен от побережья Красного моря вдоль границы с Иорданией и до нового израильского аэропорта в долине Тимна.

Отметим, что этот забор является частью масштабной стратегии по защите Израиля от террористов и нелегальных мигрантов.

Источник издания подчеркнул, что "ракетная сеть" предназначена для перехвата снарядов и ракет класса "земля-воздух".

Ожидается, что аэропорт, расположенный примерно в 19 километрах к северу от Эйлата, начнет свою деятельность в конце 2018 года или в начале 2019 года и активизирует туризм в этом районе.
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