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Мексиканец дожил до 121 года | Фото:19.05 03:33   MIGnews.com

Мексиканец дожил до 121 года

Мануэль Гарсия из пограничного города Сьюдад Хуарес в мексиканском штате Чиуауа может стать рекордсменом среди долгожителей. По словам мужчины, ему уже 121 год, и в доказательство предъявил свидетельство о рождении и удостоверение личности, сообщает в пятницу, 18 мая Channel NewsAsia.

Согласно информации издания, Гарсия родился 24 декабря 1896 года в городке Тлапакоян, штат Веракрус.

"С одной стороны, быть старым хорошо, - столько всего повидал. Но от такого, как я мало пользы. Уже не тот, что прежде", - рассказал мексиканец журналистам.

Гарсия занимается домашним хозяйством – разводит куриц, петухов и цыплят.

Он живет с дочерью Томасой. По ее словам, здоровье у отца неплохое, только зрение иногда подводит.

Сам мужчина говорит, что не чувствует себя на свой возраст. "Пытаюсь крепиться, но уже не ощущаю былой силы", - говорит Гарсия.

Отметим, что если возраст Мануэля Гарсия подтвердится и он поживет еще, то сможет превзойти достижение француженки Жанны Луизы Кальман, которая пока остается стрейшей из людей.
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