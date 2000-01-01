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Меган Маркл к алтарю поведет свекр | Фото: Last Night of Freedom/Flickr19.05 02:18   MIGnews.com

Меган Маркл к алтарю поведет свекр

В свете того, что отец будущей супруги британского принца Гарри, Томас Маркл, перенес операцию и не сможет присутствовать на свадьбе Меган Маркл, молодоженам пришлось экстренно искать выход из ситуации. И он нашелся.

Как сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца, эту почетную функцию выполнит ее будущий свекр, принц Уэльский Чарльз.

Отмечается, что невестка сама попросила его оказать услугу и выручить.


"Мисс Меган Маркл попросила Его Королевское Высочество Принца Уэльского проводить ее к алтарю в капелле Святого Георгия в день своей свадьбы. Принц Уэльский рад возможности таким образом приветствовать мисс Маркл как нового члена королевской семьи", — говорится в "твите".

Напомним, что церемония бракосочетания состоится уже завтра, 19 мая. После этого Меган Маркл получит титул Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская.
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