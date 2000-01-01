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Ирландию призывают объявить бойкот Евровидению в Израиле | Фото: Хаим Цах, GPO18.05 14:27   MIGnews.com

Ирландию призывают объявить бойкот Евровидению в Израиле

Ирландский телеведущий Майк Мерфи и победитель "Евровидения-1994" от Ирландии Чарльз Макгеттиган призывают правительство своей страны к бойкоту следующего конкурса песни, который, как известно, после победы Нетты Барзилай состоится в Израиле.

"Я думаю, что теперь у нас есть возможность именно здесь и сейчас объявить бойкот. Нам нужно встать и во весь голос сказать: «Мы не будем участвовать»", - цитирует газета Irish Mirror Майка Мерфи.

Аналогично высказался и Чарльз Макгеттиган, призвав бойкотировать "Евровидение-2019", если его не перенесут в другую страну или не отменят.

"Было ужасно наблюдать, как Нетаниягу и Трампы празднуют (открытие посольства США в Иерусалиме – ред.), пока другие люди гибли. У всей Европы, участвующей в "Евровидении", есть шанс сказать: «Послушайте, мы не согласны с этим» ", - сказал он радиостанции RTE Radio One.

Таким образом, они поддержали лорд-мэра Дублина Мичила Мак Дончу, который ранее выступил с аналогичным предложением из-за продолжающегося палестино-израильского конфликта. Мак Донча предлагает выразить солидарность с палестинцами и не отправлять представителя от Ирландии на следующее "Евровидение".

Кроме деятелей культуры за бойкот выступили и два представителя Ирландии в Европарламенте – представительница ультралевой "Шин Фейн" Линн Бойлан и депутат от Партии европейских социалистов Несса Чайлдерс.

Напомним, как уже сообщалось, ранее решение о дальнейшем участии в Евровидении должна принять и Исландия - петицию с требованием о бойкоте конкурса в Израиле подписали 22 тысячи жителей страны.
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