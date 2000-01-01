19.05 00:36 MIGnews.com

Джефф Монсон будет разводить медведей под Тюменью

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Известный боец, коммунист, получивший гражданство России и ЛНР Джефф Монсон не перестает удивлять своими поступками даже повидавших живых медведей сибиряков.Как сообщает местный портал 72.ru со ссылкой на подругу Монсона Евгению, под Тюменью он купил земельный участок, где планирует разводить медведей."Пока это всего лишь планы, вероятность не 100 процентов, но мы к этому стремимся", – рассказала девушка. По ее словам, медведей Джеффу могут подарить друзья, которые тренируют в цирке медвежат. "Но этого недостаточно, нужно должным образом подготовить участок", – поделилась планами Монсона Евгения, добавив, что они понимают: это очень сложно и большая ответственность.На днях боец побывал в Тюмени. Здесь Монсон всего за однодневный визит успел посетить горячий источник, провести мастер-класс в местном спортклубе "Талисман" и посадить кедр на территории нового поселка, который вскоре начнут застраивать.