19.05 04:28 MIGnews.com

Смерть лидера Soundgarden расследуют как возможный суицид

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Смерть вокалиста и основателя грандж-группы Soundgarden Криса Корнелла расследуется как возможное самоубийство. Музыкант скончался накануне в возрасте 52 лет через несколько часов после концерта группы в Детройте.Об этом сообщает Би Би Си со ссылкой на заявление полиции.В заявлении представителя Корнелла ранее говорилось, что его смерть была "внезапной и неожиданной", а ее причины еще предстоит установить.По словам представителя полиции Детройта, тело Корнелла направлено на медэкспертизу.В полиции уточнили, что в полицию о смерти вокалиста Soundgarden сообщили накануне около полуночи по местному времени. Звонок поступил от друга семьи музыканта, который обнаружил Корнелла лежащим на полу ванной."Друг семьи пошел проверить, как у него дела, и обнаружил его на полу в ванной. Тело передали медицинским экспертам для определения причины смерти", - рассказал пресс-секретарь полиции."Инцидент расследуется как возможное самоубийство", - добавил он.