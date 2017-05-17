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19.05 03:26   MIGnews.com

Парень подал на девушку в суд после первого свидания

Житель американского штата Техас подал иск против девушки, которая на первом свидании с ним в кинотеатре слишком часто пользовалась телефоном и отправляла сообщения, и требует вернуть 17 долларов 31 цент за билет.

Тридцатисемилетний Брэндон Везмар рассказал газете, что 6 мая пригласил 35-летнюю девушку на свидание в местный кинотеатр. "Это было кошмарное первое свидание", — сказал Везмар.

По его словам, девушка начала активно писать сообщения на телефоне через 15 минут после начала фильма "Стражи Галактики: Часть 2". "Она читала и отправляла сообщения примерно 10-20 раз за 15 минут", — поделился своими подсчетами Везмар.

Мужчина попросил девушку остановиться и уделить внимание ему и фильму, однако она отказалась. В итоге он посоветовал ей выйти из зала и писать сообщения там, но тем самым побудил девушку покинуть кинотеатр навсегда. Больше Везмар ее не видел.

Особое беспокойство Везмару доставил тот факт, что девушка уехала на своем автомобиле и ему пришлось добираться домой своими силами.

Сама девушка, пожелавшая остаться анонимной, утверждает, что писала сообщения в кинотеатре всего два-три раза.

Везмар требует с девушки компенсации стоимости билета – 17 долларов 31 цент, при этом он даже пытался получить их через младшую сестру потенциального партнера. Девушка отказалась вернуть деньги: "Он меня на свидание пригласил".

Везмар в иске утверждает, что действия девушки отрицательно сказались на его ощущениях от просмотра фильма и являются "угрозой цивилизованному обществу", передает РИА Новости.
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