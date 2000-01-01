18.05 20:01 MIGnews.com

В Италии бесплатно раздают замки и старинные виллы

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Власти Италии бесплатно раздают более 100 исторических объектов по всей стране: замки, старинные виллы, трактиры, монастыри, оборонительные крепости и тому подобное.Однако, чтобы получить один из объектов было выдвинуто одно условие: здание необходимо отреставрировать и переделать под туристический объект.Об этом сообщает издание Business Insider.Проект был запущен национальным агентством по недвижимости и министерством культуры Италии в целях развития экономики регионов, непопулярных среди туристов.Отмечается, что инвестор, получивший историческое здание в собственность, обязан за собственные деньги перестроить его в туристический объект: отель, ресторан, магазин, spa-салон и прочее.Среди предлагаемых объектов, например, есть замок Castello di Blera, датируемый XI веком и расположенный недалеко от Рима.Особенность замка в том, что он "вписан" в скалу, на которой построен. Также в списке значится оборонительная башня Torre della Bastiglia, построенная в XII веке и расположенная недалеко от Болоньи.Если же проект увенчается успехом, то власти намерены раздать инвесторам еще 200 исторических объектов.