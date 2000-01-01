18.05 07:54 MIGnews.com

Легендарный режиссер А.Смирнов в Израиле

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Кинопроект «Линия жизни» представляет в конце мая серию встреч «Андрей Смирнов. Непрошедшее время»«Дорогой Андрей! Мы с Ингрид провели вчера потрясающий вечер в нашем маленьком кинотеатре здесь на острове и получили огромное удовольствие. Мы смотрели твой фильм «Осень». Спасибо за этот великолепный концерт камерной музыки». Эти строки Иргман Бергман, великий режиссер XX века, посвятил Андрею Смирнову, народному артисту России и создателю культовой картины «Белорусский вокзал», который приедет в конце мая в Израиль. Он выступит в программе «Непрошедшее время», организованной проектом «Линия жизни», и представит свою новую книгу – «Лопухи и лебеда».Сам автор называет свою книгу «отчетом о проделанной за 50 лет работе или повестью о том, как совковый режиссер переквалифицировался в совкового писателя». На самом же деле «Лопухи и лебеда» – виртуозная проза драматурга, семь мастерски выстроенных киноповестей, которые чередуются короткими эссе. Там рассказывается, что происходило ранее и происходит сейчас в России, и каким образом Смирнов «ответственен» за фиаско ГКЧП (государственного комитета по чрезвычайным положениям).В ответ на вопрос что подвигло режиссера к написанию книг, Смирнов отвечает просто: безденежье. В 38 лет, в самом расцвете творческих сил, он уходит из кино – пишет книги и сценарии, ставит спектакли во МХАТе и «Комеди Франсез» в Париже, снимается в кино.Смирнова, автора фильмов «Белорусский вокзал» (1970 год), «Осень» (1974 год), «Верой и правдой» (1979 год), «Жила-была одна баба» (2011 год), постоянно упрекали в «очернении действительности» и склонности снимать не достижения советского строя, а его помойки, и вынудили, в конце концов, сменить профессию.«Режиссер по природе своей болтун – он постоянно общается с актерами и замолкает лишь после слова «мотор». Поначалу очень трудно было заставить себя сидеть в одиночестве над чистым листом – хотелось вскочить, побежать, поделиться мыслями. Но со временем я привык…», – так он описывает процесс вхождения в литературу.Мы знаем Смирнова не только как блестящего режиссера, но и как замечательного актера, который снимался практически во всех значимых картинах последнего времени: «Дневник его жены» (роль Ивана Бунина, режиссер: Алексей Учитель), «Тяжелый песок» (роль Ивана Краузе, режиссер: Антон Барщевский) , «Московская сага» (роль Леонида Пулково, режиссер: Антон Барщевский), «В круге первом» (роль Бобынина, режиссер: Глеб Панфилов), «Елена» (роль Владимира, режиссер: Андрей Звягинцев), «Оттепель» (роль Сергея Хрусталевв, режиссер: Валерий Тодоровский).Сам Андрей Смирнов утверждает, что актером он стал случайно, «по протекции жены», известной актрисы Елены Прудниковой – Кати Татариновой из фильма «Два капитана». На съемках фильма Родиона Нахапетова «Идущие следом» внезапно заболел партнер Прудниковой, и она предложила взамен своего супруга. Так Смирнов превратился в «любовника» своей жены, а потом дважды сыграл ее «обманутого мужа».В рамках вечеров «Линия жизни» будет также показана короткометражка «Ангел» – первый фильм Андрея Смирнова, пролежавший на полке более 20 лет. В 1966 году режиссер Григорий Чухрай, приложив массу усилий, добился от властей создания экспериментальной творческой киностудии, которая прославилась культовым фильмом "Белое солнце пустыни", а вскоре после его выхода на экран была закрыта. Руководил студией Владимир Познер, бывший разведчик и чекист, отец знаменитого телеведущего, которому и пришла в голову идея спецпроекта к 50-летию Октябрьской революции: серия фильмов на темы советской классики. Их предстояло снимать тогдашнему молодому поколению кинематографистов.Андрею Смирнову достался рассказ Юрия Олеши «Ангел», повествующий о гражданской войне. Смирнов рассказывает, что в тот период он, молодой человек 26 лет, еще не был ярым противником советской власти, каким стал позже, а находился на середине пути и понимал, что революция – это не победа хороших красных над плохими белыми, а страшная трагедия всего народа.Этот фильм стал дебютом сразу нескольких звезд российского кинематографа – Георгия Буркова, Леонида Кулагина, Людмилы Поляковой, а также замечательного оператора Павла Лебешева, соавтора лучших фильмов Никиты Михалкова. Смирнову хотелось воспроизвести в своей картине неореалистическую манеру Европы 1960-х, но операторы в ответ на его просьбу снимать как есть, без искусственного освещения и спецэффектов, отвечали отказом. Ответ Лебешева он запомнил на всю жизнь: «Да хоть без пленки» – заявил начинающий оператор, что было очень созвучно легкому и ироничному стилю того времени. Негатив этого фильма, урезанного по требованию цензуры почти наполовину и все равно запрещенного к показу, так и не нашли, но к счастью, монтажер, с которой Смирнов проработал 20 лет, сохранила одну копию. Зрители увидят эту культовую картину с комментариями режиссера и смогут принять участие в ее обсуждении.«Андрей Смирнов. Непрошедшее время»Выступления Андрея Смирнова состоятся:Иерусалим, "Синематека", зал № 3 – 25 мая, в четверг, в 19:30Тель-Авив, "Синематекаа", зал № 1 – 26 мая, в пятницу, в 20:00Хайфа, "Синематека" – 28 мая, воскресенье, в 19:00Заказ билетов на встречи с Андреем Смирновым - http://bestbravo.co.il/announce/55138Легендарная песня и кадры из фильма Андрея Смирнова «Белорусский вокзал»https://www.youtube.com/watch?v=cUfRdbuKcpc