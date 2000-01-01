18.05 11:09 MIGnews.com

Король Нидерландов секретно работает пилотом авиалайнера

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Более чем два десятилетия король Нидерландов, Виллем-Александр работает пилотом пассажирских авиалайнеров компании KLM.Виллем-Александр дважды в месяц летает между различными городами.В интервью газете De Telegraaf он рассказал: “Мое преимущество в том, что я всегда могу сердечно приветствовать пассажиров от имени капитана и экипажа. Но я не обязан называть свое имя. Но большинство людей, в любом случае не слушает”.50-летний Виллем-Александр стал королем в 2013 году - после того, как его мать, королева Беатриса, отреклась от престола. Виллем-Александр - первый король Нидерландов за последние 123 года. До этого главой государства были три королевы подряд.