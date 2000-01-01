18.04 21:53 MIGnews.com

Немцы доказали готовность стать нацистами за деньги

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Довольно неоднозначное решение приняла прокуратура Баварии, разрешив состояться премьере сатирической пьесы американско-вернерского сценариста Джорджа Табори, написанной по мотивам "библии нацизма" – книги Адольфа Гитлера "Моя борьба" (Mein Kampf).Отдельные вопросы вызывает решение администрации театра Konstanz Stadttheater предоставить свободный вход всем зрителям, которые согласятся надеть на руку повязку со свастикой (да-да, совсем как в 40-ых годах). Тем же, кто решит билет купить, прикрепят желтую звезду Давида – в "знак солидарности с жертвами нацизма".В целом запланировано 14 постановок, при этом уже более полусотни человек выразили готовность надеть свастику взамен на бесплатные билеты.Весьма символично, что при таком необычном подходе главной целью спектакля постановщик-турок Сердар Сомунку назвал желание продемонстрировать то, насколько легко подкупить людей и склонить их к коррупции.Дату премьеры он тоже выбрал неспроста – 20 апреля неонацисты всего мира отмечают 119-ый день рождения фюрера Третьего рейха.В связи с этим в баварскую прокуратуру начали поступать иски против театра. Однако гособвинитель решил не вмешиваться, посчитав кампанию со свастиками "свободой слова".