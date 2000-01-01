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Спилберг установил рекорд по сборам в кино | Фото: Gage Skidmore/Flickr19.04 04:35   MIGnews.com

Спилберг установил рекорд по сборам в кино

Обладатель двух статуэток "Оскар", американский режиссер Стивен Спилберг стал первым среди своих голливудских коллег, чьи фильмы преодолел 10-миллиардовый барьер. По данным Box Office Mojo, общая касса снятых им фильмов достигла 10,009 млрд. долларов.

При этом самыми прибыльными лентами мэтра остаются "Инопланетянин" (1982), "Парк Юрского периода" (2013) и "Индиана Джонс и королевство хрустального черепа" (2008), однако достичь 10 млрд. он сумел, благодаря своему последнему фильму – фантастическому боевику "Первому игроку приготовиться", который в домашнем прокате собрал уже 114 млн. долларов.

В то же время личное состояние Спилберга Forbes оценивает в 3,6 млрд.

При этом ему удалось оставить далеко позади остальных фигурантов списка самых кассовых режиссеров: снявшего трилогию "Властелин колец" Питера Джексона (6,52 млрд), режиссера "Трансформеров" Майкла Бэя (6,414 млрд) и творца "Титаника" и "Аватара" Джеймса Кэмерона (6,138 млрд.).

Также в десятку вошли Дэвид Ейтс, Кристофер Нолан, Роберт Земекис, Тим Бертон, Крис Коламбус и Ридли Скотт.
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