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Офисная мебель из МДФ – преимущества и особенности | Фото:18.04 11:05   MIGnews.com

Офисная мебель из МДФ – преимущества и особенности

Современные офисы не обходятся без функционального и практичного оборудования, которое комфортное для работников и создает имидж предприятию.

Большинство компаний предпочитает выбирать материалы недорогие, но надежные. К ним относят древесные прессованные плиты. Они бывают разных типов, отличаются техническими характеристиками и свойствами. Офисная мебель из ДСП или МДФ – это надежно и доступно.

Основные офисные наборы
Закупая мебельное оборудование, руководство учитывает такие функциональные зоны, которые следует обустроить с комфортом:
1. Приемная – необходимо установить стойку ресепшн, поставить мягкие диваны, кресла или стулья для ожидания, а также небольшой столик для гостей.
2. Отделы – для работников оборудуются рабочие места – отдельные или сгруппированные, а также стеллажи, шкафы, тумбы.
3. Кабинет директора – необходим комплект гарнитура для руководителя и удобного кресла, места для посетителей.
4. Переговорная – нуждается в большом количестве стульев и массивном столе.
5. Зона отдыха персонала – включает модульные диваны, столики для обеда, кухонный гарнитур.

Прежде чем, купить мебель, стоит обратить внимание на ее дизайн и цвет. Главное в обстановке пространства, чтобы все гармонировало и составляло единый корпоративный стиль. Тогда офис будет смотреться стильно, современно и привлекательно для посетителей, формировать престиж фирмы.

Преимущества конструкций из МДФ
Учитывая современные требования по надежности и стилю, данный материал наилучшим образом справляется с ними, демонстрируя показатели, намного лучшие, чем у ЛДСП и, в некотором случае, у дерева.
МДФ изготавливается из деревянного волокна и прессуется в плиты нужной толщины на заводах, где для склеивания частиц добавляют карбамидные смолы. Подробнее о техническом процессе можно почитать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/Древесноволокнистая_плита_средней_плотности.

При этом материал имеет такие достоинства:

- средняя плотность, что поддается тонкой обработке и резке любыми формами;
- экологичность, здесь нет вредного формальдегида, как в ДСП;
- прочность как у дерева;
- возможность имитировать различные поверхности – как деревянные, так и искусственные с эффектами и разными цветами;
- доступная цена.

Офисные наборы из МДФ можно заказать по индивидуальным размерам и эскизам для всех отделов. Это позволит недорого и стильно обставить все помещение в едином духе и составить о себе достойное впечатление партнеров и клиентов.
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