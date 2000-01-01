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instagram.com 20.04 02:33   MIGnews.com

Брэд Питт начал стремительно терять вес

Голливудский актер переживает развод с экс-супругой Анджелиной Джоли. На днях Питт был замечен на прогулке в Лос-Анджелесе, и папарацци вновь представили доказательство того, что актер продолжает терять вес. Возможно, это результат его тренировок или подготовка к новой роли, но вполне вероятно, что сильный стресс повлиял на аппетит Брэда, и теперь он стремительно теряет вес. 20 лет назад Питт считался одним из самых красивых мужчин Голливуда, постоянно попадал в списки самых желанных актеров, а теперь его едва ли можно узнать на улице среди прохожих.

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Отметим, что Питт готовится к новому проекту: в фильме Джеймса Грея "Через тернии к звездам" он сыграет главную роль - космонавта, который отправится на планету Нептун, чтобы понять, что случилось с его отцом, улетевшим в экспедицию 20 лет назад. "Я ужасно вдохновлен новой работой с Брэдом Питтом в главной роли! Съемки начнутся 17 июля, других подробностей пока нет», - заявил Джеймс Грей порталу Collider.com..
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