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YouTube 19.04 05:41   MIGnews.com

Принцы Уильям и Гарри призвали мужчин не избегать психологов

Принцы Уильям и Гарри призвали британских мужчин не игнорировать и не скрывать свои психологические проблемы.

Об этом представители королевской семьи Великобритании сказали в интервью для журнала благотворительного общества CALM ("Кампания против несчастной жизни").

"Разговоры о некоторых серьезных проблемах слишком долго были под запретом. - Признал принц Уильям. - [Считалось, что] успешные, сильные люди не страдают. Но, конечно, это не так". "На самом деле, все очень просто. Если ты чувствуешь, что стоит с кем-нибудь поговорить об этом, это, действительно может помочь", - отметил он.

"Всем нам в жизни иногда приходится нелегко, но мужчины в особенности чувствуют необходимость притворяться, что все в порядке", - цитирует Би Би Си слова принца Гарри.

Кроме этого герцог и герцогиня Кембриджские (Уильям и его супруга Кейт), а также принц Гарри активно привлекают общественное внимание к решению психологических проблем и поддержанию психического здоровья в рамках кампании Heads Together.
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