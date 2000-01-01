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Британцы услышали в космосе крики мертвых космонавтов СССР | Фото: Thinkstock19.04 03:22   MIGnews.com

Британцы услышали в космосе крики мертвых космонавтов СССР

Издание Daily Star утверждает, что во времена гонки по освоению космоса между СССР и США существовала секретная советская программа. Газета утверждает, что якобы даже существуют аудиозаписи, на которых можно расслышать голоса космонавтов, пытавшихся покорить космос до Юрия Гагарина.

Свои догадки журналисты пытаются подтвердить рассказом об итальянских братьях-радиолюбителях, которым будто бы удалось записать переговоры несуществующих космонавтов. Так издание утверждают, что на аудио слышны голоса и просьбы о помощи. Неизвестная женщина якобы жалуется на жару и переживает, не взорвется ли ее корабль.

Разумеется, эти аудиозаписи издание не приводит. Подводя итог сомнительного "расследования", Daily Star отмечает, что не имеет подтвержденной информации по секретным полетам советских космонавтов.
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