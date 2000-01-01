18.04 17:51 MIGnews.com

Папа Бенедикт отметил 90-летие бокалом пива

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Папа Римский Бенедикт XVI, который покинул пост главы Римской католической церкви 4 года назад, отметил свое 90-летие. Отмечается, что понтифик отпраздновал свой юбилей в компании гостей из Баварии за кружкой пива.Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальное издание Святого Престола L'Osservatore Romano.На опубликованных снимках, Бенедикт XVI запечатлен с бокалом пива в руках. Рядом с ним сидит его старший брат Георг Ратцингер, который также не отказался от напитка.Также сообщается, что в подарок бывшему понтифику преподнесли корзинку с разнообразными гостинцами, среди которых были традиционные немецкие сосиски.