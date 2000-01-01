Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












twitter.com 18.04 17:51   MIGnews.com

Папа Бенедикт отметил 90-летие бокалом пива

Папа Римский Бенедикт XVI, который покинул пост главы Римской католической церкви 4 года назад, отметил свое 90-летие. Отмечается, что понтифик отпраздновал свой юбилей в компании гостей из Баварии за кружкой пива.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на официальное издание Святого Престола L'Osservatore Romano.

На опубликованных снимках, Бенедикт XVI запечатлен с бокалом пива в руках. Рядом с ним сидит его старший брат Георг Ратцингер, который также не отказался от напитка.

Также сообщается, что в подарок бывшему понтифику преподнесли корзинку с разнообразными гостинцами, среди которых были традиционные немецкие сосиски.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:50
Найдено тело еще одного израильтянина пропавшего на Кинерете
18:44
Суд арестовал предполагаемого организатора теракта в метро
18:32
ЕС требует прозрачного расследования референдума в Турции
18:02
СМИ сообщили об аресте Абу Бакра аль-Багдади
17:50
Досрочные выборы в Британии не повлияют на сроки Brexit
17:31
Израиль: неизвестные осквернили церковь Илии Пророка
17:02
Во Франции арестованы планировавшие атаку на выборах
16:57
Предполагаемый организатор взрыва в метро не признает вину
16:43
Минобороны РФ:применение химоружия в Хан-Шейхуне не доказано
16:31
Нетаниягу: если Баргути – лидер, то Асад – детский врач
15:51
Ле Пен пообещала запретить иммиграцию во Францию
15:39
Организатор теракта в Петербурге признал вину
15:19
Оппозиция Турции подала запрос об отмене итогов референдума
15:17
Мосул: ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, россиянин
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus