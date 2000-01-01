18.04 21:51 MIGnews.com

Показаны все разрешенные в Северной Корее прически

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Финский журналист Мика Макелайнен из новостной программы Yle Uutiset показал все разрешенные в Северной Корее прически. Снимки с постерами из КНДР он опубликовал в своем твиттере.По словам Макелайнена, в северокорейских парикмахерских царит равноправие: и мужчинам, и женщинам разрешено по 15 вариантов стрижки."Хотя об окрашивании вы можете забыть", – отметил журналист.twitter.comМакелайнен также рассказал, что в одной из парикмахерских ему сделали самую популярную среди мужчин стрижку, и оказалось, что наибольшим спросом у местных жителей пользовалась не прическа в стиле лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.В 2015 году СМИ сообщали, что Ким Чен Ын подстригся "под Уилла Смита".