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19.04 02:50   MIGnews.com

Людям с астмой лучше отказаться от употребления фаст-фуда

Британские ученые провели исследование с участием 40 пациентов страдающих астмой, которых разделили на две группы. Первая группа получала 52% дневной нормы калорий, питаясь картошкой фри и бургерами. Вторая группа астматиков принимала нежирные йогурты.

Медики провели анализ образцов слюны участников и обнаружили, что у тех, кто употребляет жирную пищу, в дыхательных путях увеличивается скопление иммунных клеток нейтрофилов, которые играют важную роль в запуске воспаления. Причем это воспаление не поддается лечению столь же успешно, как у пациентов, которые потребляли пищу с низким содержанием жира.

Ученые утверждают, что сокращение потребления жира может помочь контролировать астму.
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