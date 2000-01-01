19.04 00:41 MIGnews.com

Ученые о пользе поцелуя для здоровья

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Врачи утверждают, что поцелуи – не только удовольствие, но еще и эффективное средство от болезней, как пишет ladyportal.info.Плюс первый: это то, что поцелуи являются стимулом для работы сердца – во время поцелуя пульс учащается до 110 ударов в минуту.Плюс второй: поцелуи - идеальный тренинг для легких. Во время поцелуя они начинают трудиться в усиленном режиме: 60 вдохов-выдохов в минуту вместо обычных 20, а подобная "вентиляция" – лучшая профилактика легочных заболеваний.Плюс третий, совершенно неожиданный: поцелуи – отличное средство против кариеса и пародонтоза, так как поцелуй стимулирует образование слюны, которая лучше любой жевательной резинки нейтрализует кислотный налет на зубах. Кроме того, поцелуй – это еще и массаж десен.Плюс четвертый и несомненный: поцелуй – это эффективная борьба со стрессом. Затяжные поцелуи запускают цепочку биохимических реакций, уничтожая гормоны стресса.Плюс пятый: поцелуи - прекрасная гимнастика для лица. Во время поцелуя кожа лучше снабжается кровью, становится более упругой, даже мелкие морщинки разглаживаются.Плюс шестой: поцелуи являются весьма эффективным обезболивающим. Благодаря входящему в слюну гормону эндорфину страстный поцелуй может полностью избавить от головной или зубной боли. За один поцелуй в организм выбрасывается успокаивающая порция гормонов, превышающая минимальную дозу морфия.Плюс седьмой: вы можете и не догадываться, что поцелуи – это самый совершенный тренажер. При каждом поцелуе сжигается 12 килокалорий. Всего несколько поцелуев в день - и килограмма как не бывало.