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Джаред Лето медитировал в пустыне и не знал о пандемии 18.03 09:11   MIGnews.com

Джаред Лето медитировал в пустыне и не знал о пандемии

Актер и солист группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето вернулся из пустыни, где медитировал и не узнал мир. По словам Лето, он все это время был без телефона и вообще не знал о разрастающейся пандемии в мире. 1

"Вау. 12 дней назад я начал тихую медитацию в пустыне. Мы были в полной изоляции - ни телефонов, ни средств коммуникации и т. д. У нас не было ни малейшего представления, что происходит за пределами нашего центра. Мы вышли в совершенно другой мир. Тот, что изменился навсегда. Это потрясающе. Я получаю сообщения от друзей и семьи по всему миру и вхожу в курс дела. Надеюсь, с вами все в порядке. Отправляю всем положительную энергию. Сидите дома. Берегите себя", - написал актер.


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