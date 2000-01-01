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Натан Щаранский стал лауреатом Премии Израиля | Фото:19.03 06:33   MIGnews.com

Натан Щаранский стал лауреатом Премии Израиля

Министр просвещения Нафтали Беннет объявил, что лауреатом премии "Мифаль а-Хаим" ("Дело жизни") стал Натан Щаранский.

Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает Arutz Sheva.

Издание отмечает, что этой награды он удостоился за свои усилия по возвращению евреев на историческую родину и поддержку репатриации.

"История его жизни стала символом борьбы за право евреев на возвращение на историческую родину, жить в государстве Израиль и стать его частью", - говорится в решении комитета по награждению.

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