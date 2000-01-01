19.03 06:33 MIGnews.com
Натан Щаранский стал лауреатом Премии Израиля
Министр просвещения Нафтали Беннет объявил, что лауреатом премии "Мифаль а-Хаим" ("Дело жизни") стал Натан Щаранский.
Об этом в воскресенье, 18 марта сообщает Arutz Sheva
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Издание отмечает, что этой награды он удостоился за свои усилия по возвращению евреев на историческую родину и поддержку репатриации.
"История его жизни стала символом борьбы за право евреев на возвращение на историческую родину, жить в государстве Израиль и стать его частью", - говорится в решении комитета по награждению.
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